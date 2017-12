Em dia de Natal 14 detentos fogem do presídio de Inhumas

Publicado em 27/12/2017 14:34

Foto: Polícia Civil

Na manhã da segunda-feira de Natal (25), quatorze detentos fugiram do presídio de Inhumas. Segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), seis presos já foram recapturados e os demais são procurados pela polícia.

As grades de proteção da área do banho de sol foram serradas, permitindo que 14 detentos de alta periculosidade fugissem da Agencia Prisional que tem estrutura física muito antiga. De acordo com Jorismar Bastos, presidente da Associação dos Agentes e Servidores do Estado de Goiás (Aspego), no momento da fuga apenas dois agentes vistoriavam os 150 presos que estavam na penitenciária.

Infelizmente esta foi a terceira fuga registrada no Estado durante o Natal. Os outros casos aconteceram em Águas Lindas e em Jaraguá. Isso só nos mostra quão frágil e falho tem sido os sistemas prisionais de nossa cidade e estado.

Fonte: Mais Goiás