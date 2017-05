A Associação Pestalozzi organiza econtro e convida você!

Publicado em 03/05/2017 17:15

A Associação Pestalozzi de Inhumas, em atividade desde 2004, com o objetivo de ampliar o atendimento às crianças e adolescentes com Necessidades Especiais, vem através da sua diretoria, convidar para participar do importante encontro sobre a entidade.

Data: dia 22 de maio de 2017.

Horas 19h50minh pontualmente.

Local: Sede Comercial da Empresa COSMED.

Endereço: No final da Avenida Antônio Moreira Nº 184 A.







PROGRAMAÇÃO: