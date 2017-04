A Comunidade da Paróquia Nossa Sra. Aparecida promove seu primeiro Torneio de Truco Comunitário

Publicado em 26/04/2017 14:19

Foto: Internet

Quem é que não gosta de uma boa partida de truco entre amigos? Fique ligado nessa iniciativa!

A Comunidade da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, através do Pe. Donizete e os amigos Marcinho e Carlinhos, organiza seu primeiro torneio de truco Comunitário.

O evento objetiva promover um momento de lazer, de amizade e de integração entre os fiéis e pastorais da comunidade católica de Inhumas. Ressalta-se que o torneio não tem espírito competitivo, mas tão somente espírito de vida comunitária recreativa.

A Paróquia informa ainda que não será permitido o consumo, ou muito menos, a venda de bebidas alcoólicas no local.

O evento organizado pela comunidade acontecerá no próximo 1 de maio no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida, com premiação para as duplas vencedoras em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Por entender que é uma iniciativa legal da a comunidade e que merece destaque foi que o Tudoin divulgou a notícia. Também achou legal e quer participar? Chame seu parceiro, procure os organizadores se informe sobre regras e se inscreva.