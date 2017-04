Ainda não delcarou o Imposto de Renda? Prazo termina nesta sexta-feira

Publicado em 24/04/2017 21:43

O prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017, referentes ao ano de 2016, termina na sexta-feira (28). A Receita Federal, concluiu em balanço divulgado na última quinta-feira que menos da metade dos 28,3 milhões de contribuintes no País ainda não tinham entregue o documento, que deve ser preenchido e enviado pela internet.

Segundo a Receita, deixar a declaração para a última hora é um comportamento recorrente. Entretanto, falhas no preenchimento ou falta de informações podem fazer com que o contribuinte caia na chamada malha fina e fique em situação irregular perante o Fisco.

Na ato do preenchimento, as dúvidas mais recorrentes tratam das categorias de despesas dedutíveis e de como informá-las corretamente. É importante lembrar que as deduções só podem ser feitas no modo completo da declaração e que todos os gastos com saúde podem ser abatidos.

Já despesas com educação regular podem ser deduzidas até o limite de R$ 3,5 mil. Quem tem filhos também pode abater R$ 2,27 mil por dependente. São enquadrados nessa definição os que têm até 21 anos (24 para matriculados em algum curso de educação regular), ou os portadores de doenças crônicas, sem limite de idade.

A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal.

Está com alguma dúvida? Procure seu contador o quanto antes e evite aborrecimentos.

