Ainda não vacinou contra Influenza? Campanha é prorrogada até dia 9 de junho

Publicado em 29/05/2017 10:16

Imagem: Internet

A baixa adesão da população à Campanha de Vacinação contra a Influenza está ocorrendo na maior parte do País. A SES-GO segue recomendação do Ministério da Saúde, que estabeleceu o novo período de vacinação de 29 de maio a 9 de junho. Apesar da baixa cobertura, Goiás está em quinto lugar no ranking dos estados com maior porcentual de pessoas imunizadas. Dos 246 municípios do Estado, 47 alcançaram cobertura vacinal superior a 90%. Entretanto, 22 municípios estão com índices inferiores a 50%.

De acordo com os registros da Gerência de Imunização e Rede de Frio da SES-GO indígenas e idosos são os grupos que mais se imunizaram em Goiás, com índices de vacinação de 90,63% e 82,7%, respectivamente. Apenas 58,36% das crianças de 6 meses a 2 anos receberam a dose contra a influenza, índice considerado baixo pelas autoridades sanitárias.

Clécia Vecci, gerente de Imunização e Rede de Frio da SES-GO, informa que a vacina disponibilizada na rede pública protege a população contra os vírus A/H1N1, A/H3N2 e B, que estão em circulação no ambiente. Vacinar a população prioritária, conforme afirma, é extremamente importante para diminuir o número de internações hospitalares, de complicações e de mortes decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

Os Dados da Coordenação de Vigilância Epidemiológica demonstram que neste ano foram registrados 48 casos de influenza. Dos quais, 41 foram causados pelo vírus A/H3, 6 pelo vírus B e 1 pelo vírus A/H1N1. Os registros também demonstram que 13 pessoas morreram em Goiás neste ano em consequência da influenza. Deste total, 9 mortes foram causadas pelo vírus A/H3 e 4 pelo vírus B. Em 2016, quando houve a epidemia de influenza, foram notificadas 74 mortes neste período do ano, com predomínio do vírus H1N1.

Ainda segundo os registros da Coordenação de Vigilância Epidemiológica da SES-GO, 70% das pessoas que morrem em consequência da influenza são integrantes dos grupos prioritários. As vacinações são realizadas em todos os municípios sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde.

Fonte: Goiás Agora