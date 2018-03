Bombeiros militares de Inhumas atuam em ocorrência de incêndio em depósito

Publicado em 02/03/2018 14:19

Na tarde desta quinta-feira, por volta das 13hs a CIBM de Inhumas foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em um depósito de materiais recicláveis, que fica no Município de Nerópolis às margens da GO-222. Chegando ao local o incêndio ja tinha atingido grande parte do material reciclável que ficava na área externa da edificação. Devido a grande quantidade de carga de incêndio, foi gasto aproximadamente 25.000 litros de água. Atuaram na ocorrência as VTRs ABT-33, ASA-77, ASA-31 e UR-189. Os Militares ainda contaram com o apoio de dois caminhões pipa e uma máquina retroescavadeira.