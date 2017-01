Primeira Sessão Solene de 2017 foi realizada na Câmara de Vereadores

Publicado em 18/01/2017 15:21

No último dia 17 de janeiro, foi realizada a primeira Sessão Ordinária do ano de 2017 na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Inhumas. Além dos vereadores eleitos, estavam presentes diversas personalidades do nosso município, entre elas o prefeito eleito Abelardo Vaz, o vice-prefeito e sercretário da saúde Dr. João Antônio, os deputados Roberto Balestra e Lucas Calil, secretários municipais, além de várias outras lideranças políticas, civis e religiosas.

Abelardo citou em seu discurso uma referência sobre todo o apoio que o Legislativo está proporcionando ao Poder Executivo, afim de que ocorra uma imediata reorganização dos serviços públicos de nossa cidade. Mencionou também os valores da importância desta união entre poderes para que de fato ocorra a superação da crise financeira enfrentada por todas as fatias sociais de Inhumas. A composição da mesa diretora para o ano de 2017 é a seguinte: Gleiton Tumate (Presidente), Leandro Essado (1º Secretário), Vinícius Cebola (2º Secretário). A próxima Sessão Solene acontece quinta-feira (19/01) às 16:00hs. Confira a seguir algumas fotos da Sessão Ordinária (Divulgação Prefeitura de Inhumas - Facebook).