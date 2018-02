Caminhão cai em ribanceira e motorista fica ferido

Publicado em 23/02/2018 14:26

Um caminhão que seguia pela GO-222, próximo ao distrito de Deuslândia, município de Brazabrantes, saiu da pista e caiu em uma ribanceira a uma altura de aproximadamente 6 metros. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (22/2) e o condutor do veículo, que ficou preso na cabine do caminhão, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, o homem sofreu apenas ferimentos leves. Ele recebeu atendimento no local e foi levado em seguida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas.