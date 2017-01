Mérito Lojista 2016: Confira as fotos da noite de gala da CDL em Inhumas

Publicado em 04/01/2017 15:40

No último dia 10 de dezembro a CDL realizou mais uma vez seu renomado evento anual - o Mérito Lojista 2016. Este é um dos principais eventos de gala realizados na cidade de Inhumas/GO. Foi realizada uma pesquisa de opinião pública em nosso município no período compreendido entre os dias 08 e 16 de setembro do ano passado pelo Instituto de Pesquisa Márcio Dourado, onde foram apontadas as empresas que mais se destacaram em suas categorias ao longo do último ano.

A entrega do prêmio contou com a presença de várias personalidades municipais e estaduais, empresários e lideranças políticas, militares e classistas, associados da CDL, família e amigos dos homenageados. Consolidado como um dos eventos de maior credibilidade e sofisticação em Inhumas, o Prêmio Mérito Lojista é destaque no calendário da cidade, condecorando as principais empresas pelo reconhecimento, seriedade e ética ao executar suas atividades em seu meio de atuação.

A presidente Denise Stefani Silva SAntos exaltou a importância da união e parcerias realizadas ao longo do ano entre CDL, Sebrae, CDL Saúde, CDL Odonto, Facmais e Comércio Seguro. Toda essa força faz com que os comerciantes de nossa cidade tenham a capacidade de superar juntos os obstáculos propostos pela crise econômica instaurada em nosso país. A seguir, você confere a foto da entrega do prêmio a cada empresa na noite de gala da CDL Inhumas. (FOTOS POR JEAN SANTOS).



Denise - Presidenta da CDL de Inhumas



Diretoria da CDL de Inhumas



2 ª Etapa



Achei Veículos



Alô Gás



Américos Calçados



Araguatins



Arte Farmacêutica



Bella Renda



Bolos do Sítio



Cacau Show



Café Caseiro



Caixa



Casa de Carnes Avenida



Centro de Formação de Condutores



Chaveiro Inhumas



Cia do Corpo



Cia do Estofado



Cia dos Colchões



Coopervel



Drogaria Modelo



Escolinha da Mônica



Facmais



Ferro e Aço Santa Lúcia



FIT 2NS



Gavião Mega Store



GM Confecções



Gráfica Planalto



Hospital da Mulher



Implantare



Intimidade



Laboratório Pró Vida



Loja do Marceneiro



Lucas Magazine



Mariah



Motel C Q Sabe



Moto Aires



Nikko Modas



Nossa Loja



O Boticário



O Goianão



Óticas Carol



Pica Pau Parafusos



Rádio Jornal de Inhumas



Restaurante Executivo



Revista Perfil



Sorvemio



Super Big



TecSeg



Util



Vidraçaria do Carlinhos



WM Empreendimentos Imobiliários

*COM INFORMAÇÕES DO JORNAL O GOIANÃO