Confira o resultado oficial da nossa enquete. Quais são os melhores?

Publicado em 08/05/2017 14:05

Que Inhumas tem muitas opções para tomar uma cervejinha, todo mundo já sabia! O que nós perguntamos aos nossos internautas foi quais seriam os MELHORES lugares para TOMAR UMA na afamada Goiabeira.

Por isso fizemos uma enquete na nossa Página do Facebook onde democraticamente todos poderiam participar, indicando seus lugares preferidos para beber a velha e boa cerveja.

Ressaltamos desde logo, que a nossa ideia era descontrair e interagir com nosso público. Nenhum estabelecimento foi avisado com antecedência sobre a nossa pesquisa, de modo que as votações aconteceram espontaneamente.

Para avaliar quais seriam os “Melhores Lugares” pedimos que o público levasse em consideração os seguintes pontos: a cerveja mais gelada; o ambiente mais agradável; música boa; e por fim, o atendimento de qualidade.

Vejamos então qual foi o resultado?

1º Lugar OKINAWA – Com 27 (vinte e sete) indicações o Okinawa ocupa o topo dos melhores lugares para tomar uma gelada na Goiabeira. O estabelecimento serve culinária japonesa e tem sua legião de fãs. Atualmente é um dos lugares mais frequentados de nossa cidade.

2º Lugar PREMIUM BEBIDAS E LOCAÇÕES – Com 21 (vinte e um) votos a segunda posição dos mais indicados ficou com a PremiuM Distribuidora e Locações. Aberta a pouco mais de um mês o ambiente parece já ter conquistado a preferência de muitos “goiabeirenses”.

3º Lugar BAR DO MANOLO – Com 11 (onze) votos o Bar do Manolo toma posse da terceira colocação e mostra sua força. Com uma das vistas mais privilegiadas da cidade, o Manolo cresceu e hoje oferece um local alternativo e autêntico, ideal para degustar uma cervejinha

4º Lugar SPORT CHOPP e BAR DO TUÍRA – Com 3 (três) votos cada, o quarto lugar deu empate e veio bem representado pelo Sport Chopp e o Bar do Tuíra. Cada qual com suas peculiaridades, temos mais dois estabelecimentos na alta conta da galera de Inhumas. É cerveja gelada, espetinho gostoso e música boa sim.

Não menos importante que os quatro primeiros colocados, outros 13 (treze) locais foram indicados, recebendo 1 (um) voto cada, vejamos quem integra essa lista?

Barcelona; Bar do Barata; Bar do Dito; Bar do Lindão; Bar do Lúcio; Bar do Wilson; Cangaço; Clube de Pesca San Lorenzo; Lua Distribuidora; P.O. Distribuidora; Restaurante do Mirim; To a Toa Chopperia e Tugas Grill.

Terminamos essa matéria com uma certeza, a de que Inhumas realmente tem muitos locais para sentar com os amigos e tomar uma cervejinha. Do mais simples ao sofisticado, temos opções para todos os gostos. Há quem prefira locais mais agitados, e também quem procura por locais mais tranquilos, reservados. Nós sabemos que Inhumas tem de tudo um pouco.

Sabemos ainda, que existem outros bons locais para se frequentar que sequer chegaram a ser mencionados, talvez até por falta de conhecimento da pesquisa. O importante é que existe espaço para todos os que se esforçam em fazer o melhor por seus clientes!

Nossos parabéns a todos que entraram na brincadeira e votaram muito. Parabéns principalmente aos primeiros colocados, notem que são em sua maioria, estabelecimentos abertos a pouco tempo, se comparado aos demais. O mérito se dá, com certeza, porque estão fazendo a diferença na qualidade e no atendimento.

Um abraço da galera do Tudoin e até a próxima.