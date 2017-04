Dia do Esportista: Grupo de Slackline realiza atividade com atendidos da LBV

Publicado em 22/02/2017 10:14

Inhumas/GO – Meninas e meninos atendidos por meio do programa Criança: Futuro no Presente!, na Legião da Boa Vontade (LBV), receberam nesta quarta-feira, 15, um grupo de professores de Slackline, (modalidade esportiva que utiliza uma fita elástica e desenvolve a concentração e o equilíbrio de diversas formas).

A atividade foi idealizada pelo educador social da instituição, Rodrigo Borges, que contou com o apoio dos atletas. “Essa atividade foi inserida no projeto para que as crianças pudessem melhorar a questão da coordenação motora e o equilíbrio, para que elas ao praticar outras modalidades pudessem empregar melhor essa sensibilidade de atenção ao que estão fazendo, por exemplo, e isso trouxe um bom resultado pois além delas se divertirem, ainda aprendem e gera desenvolvimento”, destaca.

No local, os profissionais conversaram com a garotada destacando e importância do esporte para o desenvolvimento educacional, social e disciplina. Os pequenos ainda assistiram várias demonstrações e puderam praticar a modalidade com o apoio direto dos atletas.

O estudante de direito, Diego de Oliveira Goulart, que também ensina a modalidade esportiva há mais de 2 anos, ressalta a importância da atividade para o desenvolvimento das crianças. “A criança, quando começa a praticar esse esporte, ela desenvolve muito a capacidade de concentração, pois ali, ela precisa estar totalmente focada no equilíbrio que emprega, e esse esporte trabalha o corpo e a mente, além de fortalecer todos os músculos do corpo, a fita elástica não causa impacto nas articulações, como pode ocorrer em outros esportes”, finalizou.

O professor de Slackline, Lucas Tavares, que também é técnico em segurança do trabalho, enalteceu o trabalho da instituição. “Sempre havia passado na porta, mas não tinha ideia da quantidade de crianças e a forma com vocês fazem esse trabalho eu vejo que é algo muito gratificante para a cidade e que faz grande diferença”.

“Hoje eu fiquei muito feliz aqui na LBV, porque veio um esporte novo, muito legal e pra conseguir fazer, tem que ter muita concentração e equilíbrio, eu nunca tinha tentado mas gostei muito de aprender, muito obrigado a todos os que vieram aqui”, contou a pequena Samara Lima, de 9 anos, atendida pela LBV no local.

Na ocasião, as crianças ainda homenagearam os professores pelo Dia do Esportista, celebrado no próximo dia 19 de fevereiro.