Divulgado locais de provas do Vestibular e SAS da UEG

Publicado em 18/11/2016 14:25

O Núcleo de Seleção da UEG divulga os endereços dos locais de realização das provas do Vestibular 2017/1 e do Sistema de Avaliação Seriada (SAS). As provas objetivas do SAS (2014/3, 2015/2 e 2016/1) serão aplicadas no sábado, dia 19. Já os exames objetivos e de redação do Vestibular ocorrerão no domingo, dia 20.

Confira os locais no site.

Os portões dos locais de provas serão abertos, tanto no sábado quanto no domingo, às 12 horas para a entrada dos candidatos e fechados às 13 horas, horário oficial de Brasília. Como já é sabido, não será permitida a entrada de candidatos fora desse horário.

No site estão disponíveis os resultados dos pedidos de condições especiais para realização das provas do vestibular e do SAS. Candidatos que interpuseram recursos ao resultado da prova de habilidade específica em Arquitetura e Urbanismo também podem conferir o resultado da decisão na mesma página.