Faculdade de Inhumas está com inscrições abertas para vestibular 2017

Publicado em 05/01/2017 15:56

A FacMais está com inscrições abertas para seu vestibular de início de ano e está oferecendo 50% de desconto na matrícula dos ingressantes no vestibular 2017/1. Com possibilidade de realizar a prova via agendamento, a Faculdade de Inhumas oferta 8 cursos de nível superior: Administração, Enfermagem, Ciências Contábeis, Educação Física, Direito, Farmácia e os novos cursos de Engenharia Civil e Pedagogia.

