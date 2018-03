Governo da cidade de Inhumas lança programa Alimento Farto

Publicado em 02/03/2018 15:43

A secretaria de Promoção Social, juntamente com o prefeito Abelardo Vaz, lançou na noite do dia 16, o pograma Alimento Farto, que levará de início a 800 famílias mais carentede do município Inhumas, 800 cestas básicas todos os meses, para que não falte o sustento básico a nenhum lar do município.

De acordo com o gestor da Secretaria de Promoção Social, Fábio Texeira, de três e três meses acontecerá, na própria Secretaria responsável pelo programa, a atualizalção de cadastro dos beneficiários, para que o programa tenda a todos muito bem.

A primeira dama Mirinha confessa que no ano passado teve muitas dificuldades para conseguir cestas para doação as famílias carentes. E neste ano, o prefeito Abelardo Vaz sensibilizado com a grande demanda de pessoas necessitadas por alimentos, autorizou a equipe da Promoção Social proporcionar a 800 famílias a receberem cestas de alimentos mensalmente

O deputado federal Roberto Balestra que acompanhou de perto toda a ação também fez seu comentário, frisou que o prefeito Abelardo Vaz poderia estar fazendo com que os recursos financeiros apenas obras físicas, mas a grandiosidade do gestor em pensar no próximo fez com que ele iniciasse este programa pensando no amanhã, o representante eleito pelo povo só consegue fazer uma boa administração se for capaz de traduzir o sentimento da população no social.

Durante o evento foi feito uma menção ao requerimento do vereador Gleyton Tumate, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Inhumas, solicitando ao prefeito cestas básicas para doar a populção carente.

Na oportunidade, a prefeitura entregou para a população 10 veículos zero quilômentro que atenderão as necessidades na área da saúde, educação e iluminação pública. Entregou também um caminhão para levar aos assistidos pelo programa Alimento Farto as cestas básicas em suas casas, de maneira mais humana.