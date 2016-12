Grupo Qualidade em Saúde promove ação social

Publicado em 10/10/2016 08:58

No dia 3 de outubro, o Estúdio de Odontologia ( Dr. Fernando Borges e equipe ) promoveu uma ação social no abrigo Lar de Santana, lançando a campanha nacional - '' Check-up Preventivo Digital na Melhor Idade''. Os idosos foram agraciados com um café da manhã, palestras, música, doações e lembranças ( Kit´s de higiene oral). A clínica faz parte do '' Grupo Qualidade em Saúde'' que tem como objetivo a qualidade de vida e prevenção de doenças.