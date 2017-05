IFG oferta 417 vagas para portadores de diploma e transferência externa

Publicado em 29/05/2017 15:02

Foto: IFG

Se você já possui um curso superior e gostaria de fazer uma nova graduação, pode se inscrever para o processo seletivo de portadores de diploma no Instituto Federal de Goiás. Também há vagas disponíveis para estudantes de outras instituições que queiram se transferir para o IFG. As inscrições se iniciaram na última segunda-feira (22/05) e podem ser feitas até o dia 4 de junho, somente pela internet, no site da Instituição.

O processo seletivo oferta 417 vagas distribuídas entre os câmpus Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Uruaçu e Valparaíso de Goiás. No Edital n. 12/2017 que rege a seleção, confira quais cursos estão disponíveis em cada câmpus e o respectivo número de vagas.

Se você tem interesse em participar do processo seletivo deve preencher o requerimento de inscrição, conforme as instruções presentes no edital e também na página eletrônica. Após essa etapa, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento taxa de inscrição de R$ 75, até o dia 5 de junho.

Os portadores de diploma podem pleitear vaga em qualquer curso ofertado pelo IFG. Já os estudantes que quiserem pleitear a transferência devem estar matriculados ou ter a matrícula trancada em outra instituição de ensino superior para prosseguimento de estudo no mesmo curso ou curso afim no IFG, de acordo com a tabela de áreas do conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A transferência só é admitida a partir do segundo período dos cursos, sendo obrigatório o aproveitamento de pelo menos três disciplinas do primeiro período. O estudante também não pode ter concluído mais de 75% do curso.

Seleção

Os inscritos serão selecionados em duas etapas. A primeira consiste na realização da prova de redação e a segunda, na análise curricular dos documentos exigidos no edital. A documentação deverá ser protocolada nos dias 26 e 27 de junho, no câmpus para o qual o candidato se inscreveu, das 8 às 18h, com a finalidade de ser encaminhada ao Centro de Seleção, na Reitoria do IFG.

A prova de redação será realizada no dia 18 de junho, e o resultado dessa primeira fase será divulgado dia 23 de junho. Para passar à análise curricular, o estudante tem de atingir pelo menos 30 pontos na prova de redação, que vale 100. O resultado preliminar da análise curricular será divulgado dia 4 de julho, e o resultado final do processo seletivo será publicado no dia 14 de julho.

Fonte: IFG