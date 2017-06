Inscrições abertas para curso técnico em Panificação no Câmpus Inhumas

Publicado em 06/06/2017 16:03

Imagem: IFG

As inscrições podem ser feitas pela internet no LINK ou no próprio câmpus, na Coordenação de Registros Acadêmicos e Escolares (Corae), até o dia 25 de junho.

Esta é uma oportunidade para as pessoas que têm mais de 18 anos que não possuem o Ensino Médio, mas que já terminaram o Ensino Fundamental e querem voltar a estudar. As inscrições e os cursos são gratuitos. O Câmpus Inhumas oferta 30 vagas para o curso técnico de Panificação.

O candidato terá que optar por participar do processo seletivo pelo Sistema Universal ou pela Reserva de Vagas. Caso opte pela Reserva de Vagas, ele deverá declarar que cursou integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, mediante comprovação; optar por participar como membro de família com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita; ou optar por participar como membro de família com renda bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita; ou, ainda, optar por participar como candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena ou como demais estudantes de escola pública.

Em todo o IFG, são oferecidas nesta seleção 330 vagas, em 10 cursos: Enfermagem (Águas Lindas), Panificação (Aparecida e Inhumas), Cozinha, Informática para Internet e Transporte Rodoviário (Goiânia), Agroindústria (Itumbiara), Secretariado (Jataí), Refrigeração e Climatização (Senador de Canedo), Comércio (Uruaçu) e Eletrotécnica (Valparaíso).

Os candidatos às vagas ofertadas para os cursos EJA passarão por três etapas: inscrição; participação em uma palestra, seguida de uma entrevista e entrega de documentos.

A palestra e a entrevista serão realizadas no dia 9 de julho, às 9 horas, pessoalmente no câmpus para o qual o candidato se inscreveu. Quem não participar dessa etapa será eliminado, automaticamente, do processo seletivo.

Fonte: IFG