Locais de prova do Enem 2016 serão divulgados no próximo dia 18

Publicado em 10/10/2016 10:27

Os inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2016 terão acesso aos locais onde farão as provas no próximo dia 18, terça-feira. O exame ocorre nos dias 5 e 6 de novembro.

A exemplo do ano passado, não haverá impressão de cartões de participação. A informação dos locais estarão disponíveis on-line, seja pelo aplicativo do Enem ou por e-mail.

A presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Maria Inês Fini, participou na manhã desta quarta-feira (5) de evento para firmar a parceria com o exército, que mais um ano fará a coordenação de segurança na distribuição dos malotes com as provas. Ligado ao Ministério da Educação, o Inep é o responsável pela realização do Enem.

O evento ocorreu no 4 Batalhão de Infantaria Leve, em Osasco, grande São Paulo. Todas as 18 milhões de cópias da prova (para os dois dias do exame) ficaram protegidas neste batalhão e começaram a partir desta quarta a ser distribuídas para todo país.

Os malotes estão fechados com lacres digitais de segurança. "Há todo um cuidado de guarda dessa prova, de transporte, para que no dia do exame nada de ruim possa acontecer", disse Fini.

O transporte dos 75 mil malotes para todo Brasil será feito pelos Correios, com apoio de segurança do Exército e das policiais locais. Só na manhã do exame os provas chegam aos 18 mil locais de aplicação.Antes disso, ficam em locais seguros em cada cidade, não revelados pela organização do Enem.

A partir desta edição haverá sistema de biometria em todos os pontos de aplicação. No momento em que os candidatos confirmarem a presença terão também que registrar as digitais.

Sem contar o apoio de segurança, o Enem deste ano envolve 611 mil pessoas na logística, entre fiscais de prova e coordenadores. A correção das redações será feita por 12 mil pessoas.

Inscreveram-se para o Enem 8,6 milhões de estudantes. As notas são usadas para ingresso da maioria das universidades federais. A USP, por exemplo, vai selecionar 21% dos alunos via exame.