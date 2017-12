Mérito Lojista 2017: Confira as fotos da noite de gala da CDL em Inhumas

Publicado em 19/12/2017 17:11

Em uma noite de gala e muita alegria a CDL Inhumas realizou a entrega do Prêmio Mérito Lojista 2017. Uma iniciativa de parabenizar as empresas que se classificaram em 1º lugar nas suas categorias sendo destaque perante os consumidores e a sociedade Inhumense.

Foi com satisfação que a Diretoria da CDL Inhumas contou com a presença do Prefeito Abelardo Vaz Filho, Vice Prefeito Dr. João Antônio Ferreira, Deputado Lucas Calil, lideranças políticas, militares e classistas, empresários, associados e convidados. A festa já tornou-se uma referencia na cidade, consolidando-se como evento de credibilidade e sofisticação.

Na oportunidade a presidente Denise Santos homenageou o Dr. Wagner Miranda como pessoa “Mérito” por ser o Presidente do HCI, considerando o Hospital como obra “grandiosa e valiosa” para Inhumas e Região.

A seguir, você confere as fotos da entrega do prêmio a cada empresa na noite de gala da CDL Inhumas.



Presidente Denise Stefani Silva Santos



Dr. Wagner Miranda, Denise, Dra Ana e Dr. Irondes



Prefeito Abelardo Vaz Filho



Banda Young



Diretoria da CDL



2 Etapa



Água Nativa



Alô Gás



Ameixa Goiana



Américos Calçados



Araguatins



Aray Correia



Arte Farmacêutica



Artisanale



Auto Posto R5



Bella Renda



Bolos do Sítio



Café Caseiro



Caicó Kids



Casa de Carne Avenida



Casarão da Roça



Cedro Alimentos



Cedro Centro de Formação de Condutores



Celsinho Veículos



Chaveiro Inhumas



Cia do Corpo



Cia do Estofado



Cia dos Colchões



Colégio Monsenhor



Coopervel



Drogaria Modelo



Escola Monsenhor Angelino



Escolinha da Mônica



Ética Contábil



Expressão do Olhar



Fac Mais



Ferro e Aço Sta Lúcia



Gaviao Mega Store



Grafica e Editora Planalto



Grupo CLP Enxovais



Helena Attual



Hospital da Mulher



Implantare



Instituto Mix



Joana Artesanatos



Joel Construtora



Loja do Marceneiro



Lucas Magazine



Lueu Camisaria



Maranata Móveis Planejados



Maranata Mariah



Meire Martins



Motel C Que Sabe



Móveis Piramide



Nega Rosa



Nikko Modas



Nossa Loja



O Boticário



O Goianão



Okinawa



Panificadora Ki Delicia



Physales



Pica Pau Parafusos



Planet Car Som e Acessórios



Pratiko Atacado e Varejo



Pro Imagem Diagnóstico



Pró-Vida Laboratório



Rádio Jornal FM 96,5



Raiza Empreendimnetos Imobiliarios



Rayssa Moda Feminina



Revista Perfil Centro-Oeste



Smart Super Big



Sorvemio



Total Pneus



Uniformes Personal



WF Eventos