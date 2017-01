Natal Premiado da CDL de Inhumas em 2016

Publicado em 05/01/2017 10:59

No último dia 29 de dezembro a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Inhumas realizou o seu tradicional festival de prêmios anual que leva o nome de Natal Premiado. Diferente dos anos anteriores, nesta edição a população inscrita concorreu a vales compra que poderiam ser trocados por produtos e serviços nos comércios afiliados à CDL local. Ao todo foram sorteados R$ 40.000 em vale compras, entre vários outros brindes que também foram sorteados para a população que compareceu à festa realizada na Praça Belarmino Essado.

Acreditamos que foi realmente um grande diferencial da CDL realizando este sorteio, que desde sempre motiva os consumidores a comprar nas empresas da nossa cidade, que são as principais geradoras de empregos na nossa região, pagando impostos aqui em Inhumas e movimentando a nossa economia. Bom também para os ganhadores, verdadeiros sortudos, que poderão trocar seus prêmios por presentes, serviços, mercadorias variadas e até material de construção. A apresentação do sorteio do Natal Premiado CDL foi de Juliano Reys e direção musical foi de Luiz Rezende e Fernando, entretanto existiram várias pérolas da cultura musical inhumense que se apresentaram na oportunidade, tal como a Fabiana Gomes, Bruna Siqueira e Camila Pessoni.

Confira a seguir a lista oficial dos ganhadores do Natal Premiado CDL Inhumas neste último ano de 2016:

R$ 10.000,00 - Suely Mariana de Souza / O Boticário

- Yassara Isabelita Deusdará / 2ª Etapa R$ 5.000,00 - Euripia Lopes da Silva / Américos Calçados

- Abnel Cardoso Lourenço Neto / Araguatins R$ 1.000,00 - Ana Carolina Duarte Vieira / Prátiko

- Cleide Gomes de Campos / Pica Pau Parafusos R$ 1.000,00 - Divino Batista de Alencar / Américos Calçados

- Jeane Miranda de Campos / Casa do Agricultor R$ 1.000,00 - Jeronimo Junqueira de Carvalho / Pica Pau Parafusos

- José Francisco Lopes Filho / Drogaria Santa Mônica R$ 1.000,00 - Leonardo Vieira Ferraz Filho / Araguatins

- Lucas Eduardo Alves Santos / Américos Calçados R$ 1.000,00 - Luis Carlos Batista / Prátiko

- Maria Cristina Ferreira de Souza / Bazar Rio Vermelho R$ 1.000,00 - Maria Moreira da Conceição da Rocha / Supermercado Compre Bem

- Marielle Ribeiro Vieira / Equilíbrio R$ 1.000,00 - Nayara Cristina R. de Alencar / Gavião Mega Store

- Raiany Lima da Silva / Drogaria Modelo R$ 1.000,00 - Raquel Garcez dos Santos / ABC Móveis

- Renato Souza Guimarães / Araguatins R$ 1.000,00 - Robson Leite de Brito / Casa do Agricultor

- Valter Lima da Costa / Nova Morada R$ 1.000,00 - Zilda Rosa de Souza Bettanin / Drogaria + Popular

E a seguir você confere algumas das melhores fotos realizadas pelo JEAN SANTOS no dia do evento: