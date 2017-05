Nova Veneza realiza a 13ª Edição do Festival Italiano

Publicado em 12/05/2017 15:22

A verdade é só uma, com descendência ou sem descendência, todo mundo adora o Festival Italiano realiado anualmente na nossa vizinha Nova Veneza. Pois então a notícia é mais que bem vinda.

Vem aí a 13ª Edição do Festival Italiano Gastronomia e Cultura! O festival resgata as tradições e a gastronomia que os imigrantes italianos trouxeram à cidade há mais 100 anos.

Com fartas opções da gastronomia italiana, no festival você encontra pratos delicioooosos! É pizza, é macarrão, é polenta, almocdegas, lasagna, gnocchi... uma infinidade de sabores, molhos e pratos para você se deliciar. Cá entre nós, deu água na boca só de imaginar.

Confira a programação completa e organize-se para participar dessa grande festa!

DIA 01/06 QUINTA-FEIRA

5h30min – Alvorada Festiva em comemoração a 13ª edição do Festival Italiano Gastronomia e Cultura.

19h – Santa Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, na pra praça Central

20h30min – Abertura Oficial com jantar na Cantina da Nonna, com apresentações culturais, musicais e artísticas. Neste dia haverá também a presença do Grupo Folclórico Ítalo Brasil – SC

2h – encerramento

DIA 02/06 SEXTA-FEIRA

20h – Jantar na Cantina da Nonna. Apresentações culturais, musicais e artísticas e apresentação do Grupo Folclórico Ítalo Brasil – SC

22h – Show com Os Tenores do Brasil

2h – Encerramento

DIA 03/06 SÁBADO

9h – Programação Esportiva com campeonato de jogo de Bocha

12h – Almoço na Cantina da Nonna. Apresentações culturais, musicais e artísticas e apresentação do Grupo Folclórico Ítalo Brasil – SC

20h – Jantar na Cantina da Nonna. Apresentações culturais, musicais e artísticas e apresentação do Grupo Folclórico Ítalo Brasil – SC

21h – IX Baile de Máscaras: Carnavale di Venezia com Banda Raízes de Veneza, Comunidade e Grupo Folclórico Ítalo Brasil – SC

3h – Encerramento

DIA 04/06 DOMINGO

10h – Torneio de Cipó

11h – Almoço na Cantina da Nonna. Apresentações culturais, musicais e artísticas e apresentação do Grupo Folclórico Ítalo Brasil – SC

18h – Encerramento com Panelaço

Quer saber mais informações? Acesse o link e fique por dentro das novidades.

Fonte: Festival Italiano