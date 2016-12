Polícia desarticula grupo suspeito de tráfico conduzido por presos de Inhumas-GO

Publicado em 10/11/2016 13:54

Nesta terça-feira(8), a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas, receptação de veículos roubados e lavagem de dinheiro. Parte dos integrantes da organização já estava preso e agia de dentro da prisão por meio de celulares.

No total, oito mandatos de busca e apreensão e nove de prisão foram cumpridos. Quatro pessoas, sendo uma delas detento do regime semiaberto foram presas. Outros três investigados já estavam presos. Dois suspeitos estão foragidos. A polícia também apreendeu diversos celulares, armas artesanais, dinheiro e drogas dentro do presídio de Inhumas.

Conforme a corporação, entre as pessoas que foram presas que não cumpriam pena, duas eram esposas de detentos e uma era tia de um deles. Os demais detidos respondiam por crimes como homicídio, roubo e tráfico de drogas.

A operação é resultado de uma investigação que começou em fevereiro deste ano, quando policiais encontraram um vídeo gravado pelos presos dentro da cadeia. Nas imagens, mostravam armas e réplicas de armamentos.

Os suspeitos vão responder por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro.