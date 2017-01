Prefeito e Vereadores tomaram posse em Inhumas no último domingo

Publicado em 05/01/2017 12:29

Na manhã do último domingo, dia 1º de janeiro de 2017, tomaram posse prefeito e vereadores eleitos no pleito do ano passado. Pela terceira vez Abelardo Vaz realizou o juramento se compromentendo com o compromisso legal de governar a cidade de Inhumas pelos próximos 4 anos.

Confira a seguir algumas fotos da Solenidade de Posse.



Vereador Gleiton Tumate, presidente da Mesa Diretora para 2017



Abelardo Vaz, prefeito eleito para governar Inhumas pelos próximos 4 anos



Cerimônia de Posse do Prefeito e Vereadores em Inhumas/GO



Fotos por Jean Santos Fotografias