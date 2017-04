Saiba se tem direito e como fazer para receber o Kit TV Digital em Inhumas

Publicado em 24/04/2017 09:42

Imagem: Seja Digital

A informação de que sinal de TV analógico será desligado já vem sido veiculada a algum tempo. Desde então, foram realizadas campanhas publicitárias na TV visando informar seu público sobre como proceder com a troca do sinal analógico para o sinal digital.

Se em sua residência você faz uso de algum plano de TV paga (Sky, Oi, Claro, etc.) ou parabólica, pode ficar tranquilo porque já está recebendo o sinal com a qualidade de TV digital.

Entretanto, se o modelo da sua TV é um pouco mais antigo (de tubo, por exemplo) provavelmente ainda recebe o sinal analógico e precisará se preparar para receber o sinal digital.

A Seja Digital, entidade responsável por operar a digitalização dos canais de televisão, já começou a distribuir kits para famílias de baixa renda receberem o sinal de TV Digital em Inhumas e outras 28 cidades que terão o sinal analógico totalmente desligado no próximo dia 31 de maio.

O kit é composto por uma antena, um conversor do sinal de TV e um controle remoto para ser utilizado em televisões mais antigas ou que não tenham receptor de sinal digital integrado. Tem direito aos aparelhos a população cadastrada em programas sociais do Governo Federal. Quer solicitar o equipamento? Acesse o site da site Seja Digital e informe o CPF ou Número de Identificação Social.

No site você pode consultar se tem ou não direito ao kit gratuito, assim como, pode também ligar no telefone 147. Se estiver na lista o beneficiário pode escolher um dos 38 locais e informar o dia e horário que deseja retirar o kit. Após o cadastro, a Seja Digital pode entrar em contato com usuário para dar informações necessárias sobre como preparar a residência para a instalação do kit.

Caso você seja um dos beneficiários, a equipe Seja Digital informou que em Inhumas os Kits podem ser retirados na Agencia de Correios da cidade. Assim você passará a receber o sinal com qualidade de som e imagem digital.

É importante não esquecer que o desligamento do sinal analógico está previsto para acontecer no próximo dia 31 de maio em Inhumas e nas cidades de Abadia de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade.

Redação: Tudoin