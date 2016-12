UEG encerra inscrições para vestibular nesta segunda-feira (10)

Publicado em 10/10/2016 10:01

As inscrições para o vestibular e o Sistema de Avaliação Seriado (SAS) da Universidade Estadual de Goiás (UEG) terminam na segunda-feira (10). Estão disponíveis mais de 5 mil vagas entre os 137 cursos. A instituição vai abrir novos cursos em vários campi já no início do próximo ano.

As inscrições para o vestibular custam R$ 90 para os candidatos ao curso de arquitetura e urbanismo e R$ 80 para os demais cursos. Já as taxas para as duas primeiras etapas do SAS são R$ 40, cada. Para a terceira etapa, o valor é R$ 48. O pagamento deve ser feito até terça-feira (11).

Do total de 5.245 vagas, 4.196 são destinadas ao vestibular. as 1.049 restantes, ao sas. em 2017, a universidade vai oferecer novos cursos, como tecnologia em hotelaria, tecnologia em agroecologia, pedagogia modular.

As provas objetivas e de redação do vestibular ocorrem no dia 20 de novembro. Já as do SAS serão feitas no dia 19 do mesmo mês. Para os inscritos em arquitetura e urbanismo terão um teste extra, de habilidades específicas, que será realizado no dia 23 de outubro.

Os resultados devem ser divulgados em janeiro de 2017 e as aulas começam em fevereiro.