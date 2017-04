Vacinação Contra a H1N1 2017 já esta disponível nas USF de Inhumas

Publicado em 24/04/2017 15:05

Foto: Internet

Começou nesta última segunda-feira (17) a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. O objetivo é vacinar mais de 54 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários, para isso o Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses para a imunização em todo país.

O público alvo da campanha são pessoas com 60 anos ou mais, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas, adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, populações privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A novidade desta edição da campanha é que professores do ensino básico e superior das redes pública e privada passam a fazer parte do público-alvo. Cerca de 2,3 milhões desses profissionais em todo o País poderão se vacinar contra a gripe, uma vez que são profissionais diariamente expostos a dezenas de alunos aumentando o risco de contaminação.

Segundo informações do Secretário de Saúde do Município, Fernando Gadia, o Governo Municipal recebe lotes quantitativos da vacina do Governo Estadual. Sendo assim, pode acontecer das vacinas se esgotarem em algumas Unidades, onde a demanda de vacinados seja maior.

Na quarta-feira (26) desta semana as Unidades de Saúde serão reabastecidas com novos lotes de vacinação. O Secretário informou também, que o grupo de proteção com impossibilidade de locomoção, como acamados e doentes crônicos, já receberam a vacinação in loco, concluindo que a campanha contra Influenza corre bem e dentro do planejado.

Em caso de dúvidas procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa, ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone 3511-2121.

Redação: Tudoin

Confira a Tabela com o cronograma de vacinação divulgada pela Prefeitura de Inhumas.