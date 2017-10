Vestibular UEG 2018/1 - Inscrições encerram amanhã

Publicado em 09/10/2017 14:46

Foto: UEG

Amanhã, 10 de outubro, é o último dia para fazer as inscrições do Processo Seletivo Vestibular 2018/1 da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Para se inscreverem os candidatos devem preencher o formulário no site www.estudeconosco.ueg.br. Confira o Edital.

São oferecidas 4220 vagas para 137 cursos de graduação em todos os câmpus da Instituição. As inscrições custam R$ 90,00 (noventa reais) para o curso de Arquitetura e Urbanismo e R$ 80,00 (oitenta reais) para os demais cursos. Os candidatos contemplados com a isenção de taxa devem realizar a inscrição no Processo Seletivo 2018.

As provas serão aplicadas no dia 19 de novembro. Para os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo a prova de habilidades específicas será realizada no dia 28 de outubro.

Na categoria treineiros os candidatos, que se inscrevem para avaliar seus conhecimentos, não estarão concorrendo as vagas. O valor para essa categoria é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Sistema de Avaliação Seriada

Este ano a UEG não irá oferecer a primeira etapa do Sistema de Avaliação Seriada (SAS), mantendo apenas a segunda etapa do processo 2016/2 e a terceira do processo 2015/3. As inscrições custam R$ 40,00 (quarenta reais) e R$ 48,00 (quarenta e oito reais), e também devem ser feitas no site estude conosco. Estudantes que não participaram da 1ª etapa do processo, podem se inscrever na segunda etapa do processo.

Para os candidatos a uma vaga pelo SAS no processo 2015/3 estão sendo oferecidas 1055 vagas.

O resultado final dos processos será divulgado no dia 10 de janeiro de 2018. As matrículas serão realizadas nos dias 15 a 17 de janeiro. O início das aulas será no dia 19 de fevereiro de 2018.

Fonte: CeCom|UEG