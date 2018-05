14ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza acontece em junho

Publicado em 09/05/2018 14:52

O festival que preserva a cultura italiana no coração do Brasil chega à 14ª edição – de 7 a 10 de junho – com uma programação que passa pela gastronomia, música, dança, esporte, artesanato e até jogo de cartas típicos.

Segundo os organizadores do evento, que ocorre em Nova Veneza, mais de 100 mil visiantes são esperados na cidade, que possui pouco mais de 9 mil habitantes.

PEDACINHO DA ITÁLIA EM GOIÁS

Reduto dos colonos italianos que vieram para o Brasil há mais de 100 anos, Nova Veneza é símbolo da imigração italiana no Estado e esconde uma rica hitória cultural.

No interior de Goiás, a 48 km da capital, a cidade de Nova Veneza abriga memórias que compõem a história da ocupação italiana no Brasil, o que inclui uma comunidade em solo goiano.

As dificuldade da I Guerra Mundial na sobrevivência do europeu despertou nesse povo o sonho de fazer a vida na América. No Brasil, o fim da escravidã dos negros abriu oportunidade para trabalhadores experientes e dententores de técnicas mais avançadas.

Foi este o contexto que atraiu João, Cesário e Joaquim Stival, que saíram da região de Treviso para São Paulo, no ano de 1911, onde trabalhariam em lavoura de café. Pouco tempo após se instalarem, descobriram que, em Goiás, havia terras boas e com valor acessível.

Em 1924, adquiriram 362 alqueires de uma propriedade rural na região de Nova Veneza e instalaram-se com a família e amigos. Posteriormente, outras famílias italianas migraram para a região e o lugar ficou conhecido como “Colônia dos Italianos”. Em 1958, a colônia tornou-se município, batizado de Nova Veneza.

14º Festival Italiano de Nova Veneza

Data: 7 a 10 de junho

Local: Praça João Stival de Nova Veneza - Goiás

Entrada gratuita