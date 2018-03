Acessibilidade Metodológica no Ensino de Línguas. Um sonho pela metade!

Publicado em 16/03/2018 10:31

Foto: arquivo pessoal

Em Agosto de 2017 fui convidada a participar de um Programa de Imersão em Língua Inglesa na Faculdade UEG/Inhumas. O evento aconteceu de 09 a 17 daquele mês em conjunto com ENFOPLE XIII – Formação de Professores de Língua Estrangeria: Colaboração, Parcerias e Internacionalização. Este programa de imersão se realizou em parceria com o Wyoming Chapter of Partners of the Americas (WY-Partners), EUA.

Partners of the Americas (Partners) é uma organização sem fins lucrativos e conta com capítulos em todo o continente americano. Seus membros são voluntários e trabalham em uma variedade de projetos, sempre com a meta de conectar, servir e mudar vidas.

Com o apoio de WY-Partners, se organizou a vinda de uma equipe de docentes americanos voluntários para proporcionar experiências e atividades diversas, visando o desenvolvimento da compreensão e expressão oral entre os participantes (professores de inglês da UEG e da rede pública, professores em formação e alunos do 5o ano). O convívio com os docentes americanos também trouxe uma valiosa experiência intercultural ‘em casa’ entre os Estados envolvidos – Wyoming e Goiás. Criaram-se elos tanto a nível profissional como pessoal enriquecendo ambos os grupos envolvidos com saberes novos e diferentes.

A equipe americana ficou hospedada com famílias de Inhumas, e na oportunidade eu tive a honra não só de conviver com os sete nativos americanos por duas semanas, mas também hospedei em minha residência um destes docentes de Laramie, Wyoming, situado na região das Montanhas Rochosas. Joan Porter foi a mais doce pessoa que conheci nos últimos tempos. Este convívio enriquecedor, além da tão valiosa amizade conquistada, desenvolveu a minha confiança para poder me comunicar melhor em inglês.

Alguns dias após o evento a presidentede WY-Partners, Dorly Piske, me procurou via email falando da existência de livros de leitura colocados à disposição para doação pelas escolas públicas locais de Laramie. Trata-se de várias coleções completas do Programa de leitura Reading Street da editora Pearson, que inclui materiais para uso do professor e do aluno. Tais materiais contribuiriam muito para uma melhoria do ensino de língua inglesa em nosso município já que focam também na leitura em inglês, visto que não disponibilizamos de nenhum tipo de material.

Atualmente para realizar o nosso trabalho de ensino de inglês na rede pública municipal, dependemos ou de materiais obtidos via Internet ou adquiridos com recursos próprios. Por isso aqueles materiais didáticos colocados a nossa disposição seriam de grande aproveitamento como fonte de pesquisa para preparação de aulas, e mais ainda para leitura, exploração de vocabulário e diversas atividades didáticas com os alunos.

Portanto, a posse desses livros com a aplicação e a inovação de cada professor, aumentaria as possibilidades de aprendizagem dos nossos alunos. Vale salientar que o volume de materiais disponíveis seriam o bastante para atender a demanda do nosso município.

A presidente de WY-Partners, Dorly Piske, ressaltou que antes de organizar a doação destes materiais, seria interessante que o material fosse analisado de perto, por professores de Inhumas para avaliar o potencial da sua utilização no enriquecimento dos programas de inglês nas escolas de Inhumas. Obviamente não se trataria de imposição de currículo, mas seria um material a ser usado como suporte e criatividade no processo de ensino aprendizagem no ensino de línguas.

A parceria inicialmente proposta por WY-Partners era convidar dois professores de Inhumas para viajar a Laramie por duas semanas para examinar os materiais e ao mesmo tempo também conhecer escolas locais e observar a atuação dos professores americanos, de vários anos escolares. WY-Partners se encarregaria de toda a logística e despesas durante a visita a Laramie, e os professores convidados deveriam conseguir apoio financeiro junto a Secretaria de Educação do município de Inhumas para o custeio das passagens aéreas internacionais.

Heloísa Vital e eu, por havermos participado do programa de imersão em inglês e também hospedado membros da equipe americana em nossa casa, fomos as professoras nomeadas. Desde então, nós duas travamos uma árdua e insistente batalha na busca de interesse por parte de nossos representantes, porém não tivemos o êxito esperado.

Com o interesse por parte de WY-Partners, de nos apoiar no trabalho para a melhoria do ensino de inglês e de levar adiante a possível doação dos livros era sério, e ainda Goiás sendo estado-parceiro de Wyoming, DorlyPiske nos animou a buscar outra oportunidade.

Afiliando-nos ao comitê de Goiás de Partners of the Americas, haveria a possibilidade de ao menos de nós se inscrever num intercâmbio pelo programa de Education and Culture e solicitar uma bolsa de viagem, a qual cobre passagens aéreas para uma pessoa. Entretanto, o apoio do nosso município para custear a segunda passagem infelizmente também não se materializou.

Logo me tornei membro do comitê de Goiás de Partners e através da então presidente Rejane Dal Molin, recebi apoio para a solicitação da bolsa e acabei sendo premiada com as passagens pelo governo americano. Um componente importante deste tipo de intercâmbio é a hospedagem e o convívio com famílias americanas. Eu tive a sorte de ser hóspede da Joan Porter, a mesma pessoa que acolhi aqui no último agosto. Joan me proporcionou uma indescritível experiência durante os dez dias da minha permanência em Laramie.

A agenda durante o intercâmbio de 15 a 27 de janeiro foi bastante intensa. Visitei várias escolas públicas de ensino fundamental: Indian Paintbrush Elementary School, University of Wyoming Lab School, Snowy Range Academy e Harmony Rural School. Observei principalmente classes de ensino de segunda língua, conhecendo e aprendendo aplicação de técnicas e metodologias diferenciadas.

Também tive oportunidade de visitar a biblioteca pública de Laramie, onde presenciei a hora de estórias infantis, um programa oferecido semanalmente para pré-escolares. Realizamos vários passeios e atividades culturais, tais como caminhada nas montanhas nevadas, oficina de danças folclóricas, teatro com jantar em Loveland, Colorado, visita guiada pelo campus da Universidade de Wyoming com almoço de cortesia da universidade no restaurante universitário, participação em evento estudantil no Centro Estudantil promovendo o comitê estudantil de Partners of the Americas e visita à recém-renovada academia.

O que sonhei não se realizou por completo pois apenas eu tive a oportunidade de participar deste intercâmbio, sem a minha colega Heloísa.

E quanto aos livros de leitura que poderiam ser doados ao ensino de nosso município, pude constatar que são sim materiais de rico aproveitamento, no ensino de uma segunda língua. Entretanto tais materiais não estão mais disponíveis para doação, uma vez que após manifesto desinteresse, a parceria se tornou inviável.

Quanto a mim, agradeço infinitamente pela oportunidade de participar do intercâmbio, pela acolhida em Wyoming e por todo aprendizado. Foi realmente uma experiência inenarrável, inesquecível e desejo que outros colegas também possam ter igual oportunidade futuramente. Na esperança de retornar a Wyoming um dia, deixo meu abraço.

Redação: Jovenice F. S. Qualhato

Professora concursada da rede pública de ensino no município de Inhumas, Formada no curso de Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual de Goiás- unidade de Inhumas e Coordenadora do Programa Aprendiz FAMI-Fundação de Assistencia ao Menor Inhumense.