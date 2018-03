Acidente em rodovia do MT mata 3 inhumenses

Publicado em 02/01/2018 10:23

Foto: PRF/MT

Um jovem de 28 anos, uma adolescente de 13 e um menino, de 8, morreram em um acidente ocorrido na última quarta-feira (27), na BR-174, em Glória D'Oeste, a 220 km de Cuiabá.

As vítimas estavam em um carro de passeio, com placas de Inhumas (GO), que bateu de frente com uma carreta, que seguia em sentido contrário, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No carro de passeio estavam cinco pessoas, das quais três morreram, sendo elas: Diogo da Silva Souza, de 28 anos, Yasmin Ribeiro Lopes, 13, e Tales Bruno Ribeiro, 8 anos.

Outras duas mulheres ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Cáceres, a 220 km de Cuiabá. Os veículos saíram da pista após a colisão e o trânsito não foi prejudicado.

No caminhão Volvo, com placas de Andradina (SP), estavam três pessoas, que saíram ilesas do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da PRF foram ao local.

Fonte: G1 Goiás