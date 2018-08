Apresentador passa mal e debate com governadoriáveis na TBC é encerrado

Publicado em 29/08/2018 11:10

O apresentador e jornalista Enzo de Lisita passou mal e chegou a desmaiar durante o debate com os candidatos ao cargo de governador de Goiás na TBC, na noite desta terça-feira (28). Os governadoriáveis concordaram em encerrar o programa. Esse foi o primeiro debate televisionado em Goiás.

O apresentador teve um mal súbito, desmaiou e foi socorrido pelo candidato Ronaldo Caiado (DEM) e também por Adib Elias (MDB), ambos médicos.

A candidata Kátia Maria (PT) falava no segundo bloco do programa no momento em que o jornalista e mediador passou mal. Uma ambulância foi chamada para a ocorrência.

O jornalista sofreu uma queda de pressão e já está bem.