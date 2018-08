Publicado em 17/08/2018 09:21

O evento faz a volta ao tempo...

Artistas consagrados cantarão músicas do cantor Amado Batista para prestarem uma homenagem ao cantor, que faz história desde 1975 com o seu primeiro disco. Nascido em Catalão (GO), de família humilde e simples, foi em Goiânia que montou sua loja de discos, onde tudo começou.

Amado Batista cantor, compositor e empresário, artista brasileiro que tem 43 anos de carreira e gravou 39 discos sendo inéditos, vendeu mais de 35 milhões de discos, recebeu centenas de prêmios como 28 discos de platina e um de diamante, mora em Goiânia.

Com uma carreira sólida e de grande sucesso, foi em 1985 que Amado recebeu, no programa “Cassino do Chacrinha” (Rede Globo), seu 1º disco de diamante, criação feita pelo próprio Chacrinha para homenageá-lo. Não existia essa premiação pela Associação de Phonogramas; ele a criou justamente por Amado ter vendido mais de 1 milhão de discos em menos de 1 ano, tendo 4 discos de platina. Hoje em dia, infelizmente, essa homenagem não existe mais. Amado Batista possui uma verdadeira galeria de prêmios espalhadas pela parede de sua casa, reunidos através de tantos anos de trabalho.

Esta homenagem será feita em Goiânia, cidade na qual haverá um palco capaz de emocionar à todos. Haverá familiares, amigos, gente de todas as idades.

Algo diferenciado a ser apresentado e divulgado. O Brasil precisa ter essa base cultural e reconhecer um artista a ser aplaudido de pé, que por anos trouxe sua simplicidade e levou suas canções para o coração de muita gente, encantando-as com suas melodias.

Com tanta violência, drogas e outros absurdos, Amado Batista consegue nos trazer em suas músicas o amor. O Brasil tem, em sua cultura, artistas que devemos valorizar, prestigiar e enaltecer, como Amado Batista em seus 43 anos de carreira.

Amado fala de amor... assim como traz o amor em seu nome. “Amados do Amado”.

O cantor receberá uma homenagem com artistas consagrados que cantarão músicas de grandes sucessos do cantor que conquistou várias gerações com suas músicas românticas até hoje.

Artistas solicitados:

Leonardo

Eduardo Costa

Fagner

Sergio Reis

Guilherme e Santiago

Victor e Leo

Cesar Menotti e Fabiano

Léo Magalhães

Tânia Mara*

Mariana e Mateus

Ze Felipe

Tato

Rick Batista

outros

O evento terá cerca de 25 mil pessoas possuindo o sistema de caravanas para levar os fãs até seu ídolo e abrangendo várias cidades. Terá também food trucks, filmagem, divulgação em rádio, TV, outdoors, internet, patrocinadores.

Parte da renda da bilheteria será doado para uma instituição ainda não definida.

Nome do evento: Os Amados do Amado

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada (Gyn)

Data 14/10/2018

Horário: 18:00 ás 23:30