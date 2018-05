Ator inhumense estreia espetáculo na cidade natal

Publicado em 09/05/2018 14:34

Nessa quarta, 10, acontece a estreia do espetáculo teatral “Complexo de Hamlet”. O evento ocorrerá no auditório Renato Balestra, na Prefeitura Municipal de Inhumas. O trabalho traz Luciano Caldas, ator goiano, natural de Inhumas, dando vida e argumento a uma das figuras mais significativas da dramaturgia universal de todos os tempos: Hamlet, de Shakespeare.

Com tradução, adaptação e direção de Celina Sodré (RJ) , o espetáculo é produzido em parceria entre o Instituto do ator (RJ), Maricota Produções e Pulo do Gato Arte e Comunicação, com produção de Fernanda Assis e patrocínio da Lei Goyazes e da Milhão.

Os Ingressos serão vendidos no local uma hora antes do espetáculo ou podem ser solicitados pelo e-mail complexodehamlet@gmail.com

Espetáculo Complexo de Hamlet

Inteira: R$ 40,00

Meia: R$ 20,00 (para estudantes, maiores de 65 anos, artistas e técnicos de espetáculos)

Pessoas acompanhadas pagam meia entrada

Local: Prefeitura Municipal de Inhumas – Auditório Renato Balestra