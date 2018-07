Comissão da Advocacia Jovem de Inhumas faz doação de cestas básicas à comunidade

Publicado em 19/07/2018 11:32

Para aqueles que ainda não conhecem o trabalho, a CAJ - Comissão da Advocacia Jovem - da OAB Subseção de Inhumas tem uma função social, e é formada em sua maioria por advogados em início de carreira.

Os advogados jovens se apoiam profissionalmente no início da vida profissional, buscando sempre a união e integração da classe dos advogados, inclusive com o apoio da Diretoria da Subseção de Inhumas.

Comissão atuante no município, a CAJ realizou no dia 29 de junho deste ano a 3ª edição do já tradicional “Arraiá da CAJ OAB Inhumas”. O evento foi um sucesso e nós temos a cobertura fotográfica completa disponível para você aqui. (Fotografa Thaís Meneses) .

Com uma decoração de arrancar suspiro nos admiradores da festa junina, o 3º Arraiá da CAJ trouxe comida típica, cerveja gelada, show ao vivo, dupla de violeiros e uma belíssima apresentação de quadrilha com o grupo profissional Balancê do Cerrado, da nossa “vizinha” Goianira.

Com a promoção do 3º Arraiá, buscando cumprir a função social própria da advocacia, a CAJ fez o compromisso de reverter toda renda arrecadada com evento para doação de cestas básicas. E por ter esse intuito não lucrativo, a Comissão encontrou o apoio de vários empresários e profissionais inhumenses a quem serão sempre gratos.

Assim sendo, às cestas básicas foram entregues pela CAJ na Paróquia Santo Antônio no dia 11 deste mês, local onde a festa foi realizada com o total apoio do Pe. Márcio. A paróquia é sempre procurada por famílias que buscam auxílio com doações.

A presidente da Comissão, Mariana Montanini, agradece em nome de todos os advogados jovens e da subseção da OAB de Inhumas, a participação dos amigos, familiares, servidores, empresários e todos os demais, que contribuíram para que esse trabalho pudesse render bons frutos.

Nós registramos a importância desse trabalho realizado em nossa cidade, desejando que a solidariedade a caridade seja um sentimento crescente no coração de todos nós.

Redação Tudoin