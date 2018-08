Contas de energia em Goiás podem aumentar em 12%

Publicado em 24/08/2018 14:38

As contas de energia podem aumentar em 12% para o consumidor em Goiás. O novo reajuste tarifário foi proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) durante audiência pública realizada nesta quinta-feira (23).

A revisão tarifária propõe ainda um aumento de 24,65% para empresas e indústrias de alta tensão. Se aprovada pela diretoria da Aneel, essa revisão deve entrar em vigor no dia 22 de outubro deste ano.

Os índices finais deverão ser aprovados em outubro em reunião de Diretoria, mas até lá podem sofrer alterações. Por nota, a Aneel esclareceu que a revisão tarifária, diferente dos reajustes que são anuais, ocorre de 4 em 4 anos e busca analisar as despesas e as receitas que a distribuidora teve no período.

A agência afirmou ainda que, em anos que tem revisão tarifária, não há reajuste e, também por nota, a Enel reforçou que o ajuste proposto pelo regulador na revisão tarifária se deve, em grande parte, a fatores externos não gerenciados pela distribuidora, como custo de compra de energia e encargos setoriais.