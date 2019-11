Crianças da FAMI participam de campanha que promove a educação no transito

Publicado em 11/11/2019 12:14

Foto: FAMI

As crianças que participam do Bombeiro Mirim e Guarda Mirim foram as ruas da cidade de Inhumas em uma ação que promoveu a conscientização e a educação no trânsito.

Acompanhadas pelos fiscais de trânsito do município, pela polícia militar e pelos instrutores do Programa, as crianças deram exemplo levando conhecimento aos motoristas inhumeses.

Uma ação louvável que promoveu a consciência e responsabilidade daquelas crianças, bem como dos motoristas e transeuntes que por ali passaram. A educação infantil para um trânsito responsável reflete diretamente naquele núcleo familiar, bem como no comportamento de nossos futuros motoristas.

Como é bonito ver essa criançada dando exemplo, e, sobretudo, tendo oportunidade de se tornarem adultos conscientes de suas responsabilidades em meio à sociedade. Belíssimo exemplo para todos nós.

Vamos todos juntos lutar por um trânsito mais consciente, onde prevaleça o respeito às leis, bem como o respeito uns para com os outros.

Redação: Tudoin