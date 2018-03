Delegado Humberto é transferido de Inhumas

Publicado em 10/03/2018 08:04

CONFIRMADO: DELEGADO HUMBERTO SERÁ TRANSFERIDO DE INHUMAS (segue a mensagem postada pelo próprio DELEGADO em suas redes sociais):

Transferência forçada!

Com muita tristeza, comunico a toda população, minha remoção da Delegacia de Inhumas.

Hoje é dia de festa para a bandidagem, tendo em vista que tínhamos muitas investigações relevantes em andamento. Uma sequência de fatos públicos e notórios ocorreram nos últimos dias que dispensam quaisquer comentários.

A partir de segunda-feira vou me apresentar à Secretaria de Segurança Pública seguindo determinação de uma decisão proferida pelo Conselho Superior da Polícia Civil que, por 6 votos a 1, decidiu pela minha saída da cidade.

É triste saber que um delegado de polícia, o qual sempre lutou contra facções criminosas (mesmo sob ameaças), realizando inúmeras prisões, reduziu comprovadamente a criminalidade e atuou de forma firme contra a corrupção, possa ser transferido de uma forma tão sorrateira.

A decisão expõe a fragilidade da instituição e demonstra que a inamovibilidade relativa do delegado é uma farsa. Até quando isso?

Quero deixar aqui meus sinceros e eternos agradecimentos aos policiais, estagiários e demais colaboradores da delegacia que, por muitas vezes, renunciaram o convívio familiar para combater o crime.

Agradeço a população pelas inúmeras mensagens de apoio e, por sempre me receber de braços abertos nessa árdua missão.

Inhumas, terra que aprendi a amar, lugar onde construí minha família, conheci minha noiva e recebi o maior presente que Deus poderia me dar, qual seja, meu filho!

Respeito, mas discordo veementemente da decisão da instituição, arraigada de fundamentos políticos. Agora tenho que me defender das inúmeras representações formuladas na Corregedoria e das ações judiciais propostas por um “seleto” grupo de pessoas que ficaram “contrariadas” com as ações da Polícia Civil.

Ressalto que Inhumas continuará sendo a minha residência.

Vou continuar combatendo a criminalidade, seja onde for, e sempre mantendo minha postura de tratar todos de forma igual.

Vida que segue, pois o futuro a Deus pertence .

Enfim, continuaremos a combater um bom combate!