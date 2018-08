Dia Estadual de Combate ao Feminicídio é aprovado na Assembleia Legislativa

Publicado em 16/08/2018 09:48

A Assembleia Legislativa de Goiá aprovou, na sessão desta quarta-feira, 15, o Projeto de Lei que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, a ser celebrado anualmente em 6 de novembro. A norma, de autoria da deputada Delegada Adriana Accorsi (PT), tem o objetivo de ampliar a proteção dedicada às mulheres que podem ser vítimas de feminicídio, na medida em que especifica mecanismos de prevenção.

Segundo a parlamentar, o feminicídio ocorre quando é comprovada as causas do assassinato, devendo este ser exclusivamente por questões de gênero, ou seja, quando uma mulher é morta simplesmente por ser mulher.

“Com o intuito de apurar, por meio de estatísticas, o número real de feminicídios, este Projeto de Lei se insere em um dos marcos da Lei Maria da Penha, que identifica como uma das medidas de prevenção da violência a promoção de estudos e pesquisas que subsidiem as políticas públicas, além de medidas integradas entre os diferentes poderes do Estado para a garantia dos direitos fundamentais das mulheres. A data 6 de novembro é uma homenagem a estudante Raphaella Noviski Romano, de 16 anos, que foi morta a tiros dentro de uma escola estadual na cidade de Alexânia em 2017. O autor dos disparos afirmou que sentia muito ódio da menina, pois tentou namorar com a vítima, mas foi rejeitado. Por conta disto, resolveu comprar uma arma e praticar o crime", argumentou a deputada.