Executivo e Legislativo da Capital são transferidos para Campinas em homenanagem aos 208 anos do bairro

Publicado em 06/07/2018 11:16

Como ocorre todos os anos, a sede da prefeitura e da Câmara Municipal de Goiânia foram transferidas para Campinas, em comemoração ao aniversário de 208 anos do bairro, que acontece dia 8, e em homenagem a sua importância para a história da Capital. Até meio-dia, o prefeito Iris Rezende e secretários despacharão do gabinete instalado no Colégio Santa Clara, localizado na Rua José Hermano. A Câmara Municipal também faz sessão especial nesta sexta.

Fundada em 1810 pelos bandeirantes que chegaram às margens do Rio Anicuns, em busca de ouro, a Campinhinha das Flores, como é conhecido o bairro, tornou-se um importante centro comercial, mas que preserva sua história e tradição.

Nota: Na imagem, o Colégio Santa Clara.