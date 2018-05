Feira Mãe Flor 2018

Publicado em 09/05/2018 14:40

Acontece em Inhumas, de 11 a 13 de maio, a já tradicional “Feira Mãe Flor”. Realização do Governo da Cidade de Inhumas e Secretaria de Promoção Social, o evento ocorre na Praça Belarmino Essado.

Na ocasião, serão comercializados produtos de artesãos do município, ótimas opções para se presentear as mães, além de termos shows musicais e apresentações culturais com artistas de nossa terra.

Entre as apresentações de destaque, temos : Demur Moreira, no dia 11 (20 horas); Banda Brizza, no dia 12 (21 horas) e Fabiana Gomes, no dia 13 (20 horas).