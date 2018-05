Filas marcam último dia para regularizar título de eleitor em Goiás

Publicado em 09/05/2018 15:06

Eleitores goianos lotam nesta quarta-feira (9/5) as unidades de atendimento para regularizar o título em todo o Estado. As filas marcam o último dia de atendimento estabelecido pela Justiça Eleitoral visando o pleito de 2018.

Além de ser data limite para regularizar o cadastro, outros serviços como mudança o endereço do domicílio, inclusão de nome social no título e solicitação de atendimento especial para deficientes também só podem ser feitos até esta quarta-feira. Não há possibilidade de prorrogação do prazo, que consta no Calendário Eleitoral.

O eleitor que perder esse prazo só poderá fazer as alterações após as eleições. O voto é obrigatório para brasileiros a partir dos 18 anos e facultativo aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.

O site do Tribunal Superior Eleitoral oferece serviço para verificar se o título de eleitor está regular. O interessado pode consultar sua situação clicando aqui.