Goiás tem primeiro transplante de fígado

Publicado em 27/07/2018 09:52

O advogado Marcelo Mazão, de 54 anos, foi a primeira pessoa a passar por uma cirurgia de fígado, em Goiás. Morador de Goianésia, Mazão possuía câncer e cirrose no fígado.

O procedimento foi realizado através do Serviço Estadual de Transplantes Hépaticos, no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), no último dia 19. O paciente deve receber alta ainda nesta sexta-feira(27).

Fila de Espera

Marcelo Mazão aguardou um mês na fila de espera e recebeu o fígado de um goiano que morreu em Anápolis. A rapidez para o transplante se deu por conta de uma série de quesitos nos quais o advogado se encaixava.

Dados do Ministério da Saúde apontam que 1276 pessoas aguardam pela cirurgia no país. De acordo com o secretário de Saúde de Goiás, Leonardo Vilela, entre eles há 42 goianos.

Imagem: Paula Resende/G1