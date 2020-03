Governador Ronaldo Caiado assina decreto que determina fechamento de comércio

Publicado em 18/03/2020 09:23

O Governo de Goiás decretou na noite de terça-feira - dia 17 de março de 2020 - a suspensão de atividades no comércio com grande fluxo de pessoas, tal como bares, shoppings, cinemas, academias e outros. Esta é uma medida que segundo o governador é restritiva e com o intuito de diminuir a movimentação de pessoas nesse momento de pandemia mundial do COVID19.



Ficaram suspensos por 15 dias as atividades em feiras livres, shopping centers, galerias e centros comerciais. O trabalho em bares e restaurantes também foi suspenso, contudo o serviço de entrega a domicílio ainda está sendo permitido. Todas as atividades em cinemas, boates, clubes, casas de espetáculo e shows, academias e clínicas de estética estão devidamente suspensos até segunda ordem.



Esta é uma medida que parece ser extremamente restritiva mas que visa garantir a saúde de todos os goianos em tempos de Corona Vírus. Outras medidas estão sendo discutidas e deverão entrar em ação muito em breve, como o bloqueio do aeroporto de Goiânia - o Santa Genoveva. Estas são ações determinadas com o objetivo de diminuir a movimentação do povo goiano e garantir a diminuição do contágio pelo Corona Vírus.



Outros tipos de estabelecimentos estão liberados para funcionarem normalmente, tais como estabelecimentos médicos e hospitalares, laboratórios, supermercados e farmácias, além de distribuidoras de gás e postos de combustíveis. Até o momento o estado que possui mais casos confirmados do COVID19 é São Paulo, são cerca de 164 casos confirmados, seguido pelo Rio de Janeiro, com 33 casos. Goiás possui 6 casos confirmados até o momento que escrevemos esta matéria.