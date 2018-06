Governo de Goiás decreta ponto facultativo em dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo

Publicado em 15/06/2018 16:30

Governo de Goiás decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (22) no período da manhã e na quarta-feira (27) na parte da tarde. Os pontos facultativos foram definidos em razão da exibição dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo da Rússia.

Ainda de acordo com o decreto, serviços essenciais, como saúde e segurança, serão mantidos durante o feriado e o ponto facultativo.

"Nos dias úteis em que houver jogo da Seleção de Futebol do Brasil pela Copa do Mundo, na Rússia, o ponto será facultativo, no âmbito do Poder Executivo, no período matutino ou vespertino, conforme a partida vier a ocorrer num ou noutro", decretou o governador José Eliton.

Na primeira fase de partidas da Copa do Mundo, o Brasil entrará em campo nos domingo (17), às 15h; na sexta-feira (22), às 9h; e na quarta-feira (27), às 15h. Assim, na Fase de Grupos, o ponto será facultativo na manhã de sexta-feira e na tarde de quarta-feira.