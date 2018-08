Inhumas recebe concerto da Banda Sinfônica Jovem de Goiás

Publicado em 29/08/2018 10:39

Nesta quarta-feira (29), às 20 horas, a Banda Sinfônica Jovem de Goiás faz um Concerto no Auditório Renato Balestra (Prefeitura). Com entrada gratuita, será o quarto concerto da turnê que o grupo realiza em cinco cidades goianas, com o patrocínio do Fundo Estadual de Arte e Cultura. O concerto traz no programa temas de filmes, como: Star Wars, Piratas do Caribe e Superman, músicas de Michael Jackson, Bruno Mars, Beatles, Roupa Nova, entre outros, interpretados por instrumentos de sopro (metais e madeira) e percussão. A regência está a cargo do maestro Rogério Rosembergue.



Origens - A Banda Sinfônica Jovem de Goiás tem suas origens em 2009, sob regência do maestro Reginaldo Sebastião da Silva, quando participou do concurso nacional de bandas marciais de São Sebastião (SP), conquistando primeiro e segundo lugares em dois anos seguidos. Com o passar do tempo, viu-se a necessidade de aumentar as possibilidades musicais e também oferecer, para alunos do Itego em Artes Basileu França, a possibilidade de se tocar em um grupo sinfônico. Em 2013, foi criada a Banda Sinfônica Jovem de Goiás. Atualmente sob regência do maestro Rogério Rosembergue, o grupo tem realizado concertos em teatros e outros espaços de Goiânia e região, além de participação em eventos especiais como o Pop Hits, no Teatro Basileu França, e o Terça no Teatro, promovido pelo Teatro Sesi de Goiânia. A Banda é ligada à Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.