Inhumas recebe visita de Marconi Perillo

Publicado em 27/06/2018 10:42

O ex-governador Marconi Perillo esteve em Inhumas na tarde desta terça (26). De acordo com a Prefeitura Municipal de Inhumas, a visita se deu para que o ex-Governador pudesse cumprimentar o prefeito Abelardo Vaz pelo seu retorno às funções na gestão municipal e conversar sobre as demandas do município.

Tendo em vista a presença das chamadas “lideranças políticas” do município, nota-se que a visita buscou também unir consenso em torno do nome de Perillo nas eleições deste ano. Marconi Perillo é pré-candidato ao Senado Federal.