Inscrições para vestibular de Medicina e Direito da UEG encerram nesta quarta-feira (15)

Publicado em 15/08/2018 11:08

Os interessados nos cursos de medicina e direito da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem até esta quarta-feira (15) para efetuar as inscrições através do site www.estudeconosco.ueg.br. A taxa de inscrição para o curso de Medicina é de R$ 280 e para o curso de Direito é R$ 80.

O curso de Medicina será realizado no Câmpus Itumbiara, com 24 vagas. O curso de Direito será oferecido no Câmpus Iporá, com 40 vagas. Além disso, serão oferecidas duas vagas suplementares para o curso de Direito e duas vagas suplementares para o curso de Medicina para os membros de comunidade quilombola, devidamente certificados pela Fundação Cultural Palmares.

O processo seletivo será realizado em uma única fase. Os candidatos ao curso de Direito terão prova objetiva e de redação. Já os vestibulandos do curso de Medicina, além das provas objetiva e de redação, terão de fazer prova discursiva específica. A data da realização das provas é a mesma para os dois cursos: dia 2 de setembro.

Os candidatos que desejarem concorrer às vagas ao curso de Direito poderão realizar as provas somente na cidade de Iporá. Já os candidatos que desejarem concorrer às vagas ao curso de Medicina poderão realizar as provas em Goiânia ou Itumbiara.

O resultado final, com a lista de nomes dos candidatos classificados, será divulgado no dia 31 de outubro. As aulas, tanto em Itumbiara quanto em Iporá, vão começar no dia 18 de fevereiro de 2019.

Para obter mais informações sobre a inscrição, documentação, cronograma, provas e ou-tros aspectos do Processo Seletivo, leia atentamente o edital.