Jovem inhumense disputa vaga no concurso Miss Goiás

Publicado em 31/05/2019 10:55

Daniela Sedom tem 27 anos, é solteira, farmacêutica, linda e ainda comprometida com diversos trabalhos sociais. Daniela é modelo na agência GFW, reconhecida por realizar o maior evento de moda do Centro-Oeste conhecido como Goiânia Fashion Week.

Jovem e entusiasta, Daniela acredita que os sonhos nascem em qualquer fase da vida e em qualquer idade. Atualmente eleita como Miss Inhumas a modelo Daniela Sedom representa nossa querida cidade na disputa pelo título de Miss Goiás.

Determinada, em entrevista a Miss Inhumas se descreve como uma pessoa simples, que gosta de jogar conversa fora com os amigos, vizinhos, e se dedica com afinco aos seus projetos. Segundo Daniela as críticas e palavras negativas dão ainda mais gás para vencer todas as barreiras e adversidades que aparecem no caminho.

Legal né? Ver nossa cidade tão bem representada. A equipe Tudoin deseja toda sorte a nossa Miss Inhumas.

Redação: Tudoin