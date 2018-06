OAB inaugura reestruturações em Inhumas

Publicado em 15/06/2018 16:47

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) inaugurou, na noite de quarta-feira (14), as reformas na sede da subseção de Inhumas, bem como na sala destinada à Ordem no Fórum da cidade.

Após 60 dias de obras, a sede administrativa recebeu pintura completa; o auditório foi ampliado, recebeu novos aparelhos de ar-condicionado e carteiras. A sala do Fórum, por sua vez, passou por renovação na pintura e ganhou mobiliário moderno, conforme o padrão encontrado nas demais salas já reestruturadas no estado.

O presidente da subseção, Jefferson Coutinho, externou a satisfação com a inauguração da reforma e a renovação do tamanho do auditório que passa a homenagear o advogado Eurípedes Silveira, presente na solenidade. “É a realização de mais um sonho e outra grande satisfação. Entregamos para a advocacia mais uma obra que vem ao encontro dos anseios da nossa clase”. A sede administrativa foi nomeada em homenagem a Naim Jorge Sahium.

Para a sede e o auditório da subseção de Inhumas, o total investido foi de R$ 49.272,00. Desde 2016, um investimento total de cerca de R$ 100 mil foi destinado à subseção de Inhumas, incluindo reestruturações e modernizações tecnológicas.