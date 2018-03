Confecções ganham evento exclusivo em Goiânia, no final de março

Publicado em 16/02/2018 17:01

Entre os dias 23 e 25 de março, o Estação Goiânia realiza o “Encontro Fashion”, que reunirá empresas de facção, lojistas e outros expositores de moda de todo o Estado. No evento, pequenos e médios empresários dos ramos de vestuário, acessórios e calçados, comercializarão seus produtos na Região da Rua 44 – considerado o segundo maior polo de moda do Brasil!

Os interessados em expor suas marcas poderão entrar em contato até o dia 5 de março por meio do e-mail comercial@estacaogoiania.com.br ou pelo telefone (62) 3221-0800 para negociar a participação no evento. Superintendente do Estação Goiânia, Tatiane Gomes adianta que o centro de compras oferece condições excelentes de participação. “Essa é uma oportunidade para donos de facção e lojistas fazerem grandes negócios gastando muito pouco”, afirma.

Multifuncional

Consolidado como um dos principais empreendimentos de moda na Região da Rua 44, o Estação Goiânia já possui mais de 10 anos de tradição no ramo e reúne lojistas de diferentes segmentos de todo o Estado. Além de localização estratégica, o Estação Goiânia possui diferenciais na região como estacionamento para carros de passeio e ônibus de turismo, segurança e toda a estrutura para receber bem clientes que chegam de todo o País.

Serviço

Encontro Fashion (feira de produtores de moda de todo o Estado)

Quando: 23 a 25 de março (sexta a domingo), no horário de funcionamento do centro de compras: de 9h às 19h na sexta; de 8h às 20h no sábado; e de 8h às 14h no domingo.

Local: Praça de Eventos do Estação Goiânia, na Av. Goiás Norte, 2151, Centro.